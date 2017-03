Plus d'infos sur le concert Pony Pony Run Run à Denain

En intitulant leur premier album « You Need » PONY PONY RUN RUN,Gaëtan et Amaël avaient vu juste. Sorti en 2009, le disque, porté par lecarton du tube « Hey You », s'est vu couronné d'un formidable succès. Une tournée mondiale après, le duo vient de sortir son troisième opus« Alright » en 2016. Un album qui se veut résolument moderne, dans une tonalité électropop dont ils gardent précieusement le secret. Venez partager l'énergie du groupe sur les planches denaisiennes.