Plus d'infos sur le concert Au pays des fjords et la magie de l'hiver à Douai

Edvard Grieg (1843-1907) est le plus grand musicien à qui la Norvège ait donné le jour. Son oeuvre orchestrale révèle un harmoniste expert, qui n'a pas été sans influencer Debussy et même Ravel, et porte la marque d'une authentique inspiration populaire.

Le Concerto pour piano n'a jamais démenti son succès. Composé par un Grieg de 25 ans, il est empreint de vigueur, de lyrisme et de charme typiquement scandinave.

La Suite de Peer Gynt, quant à elle, est une composition qui a toujours remporté les faveurs du public par ses coloris chatoyants et sa très grande expressivité.

Enfin, la Symphonie Rêves d'hiver de Tchaïkovski nous permettra de découvrir la nature nordique, observée par le compositeur lors de ses voyages entre Saint-Pétersbourg et Moscou.

* Concerto pour piano en la Majeur, op. 16 > EDVARD GRIEG

* Peer Gynt, suite n°1 > EDVARD GRIEG

* Symphonie n°1 Rêves d'hiver, op. 13 > PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI

Orchestre de Douai - Région-Nord-Pas de Calais

Piano et Direction > VAHAN MARDIROSSIAN

Site web : http://www.orchestre-douai.fr

Infos réservation :

Orchestre de Douai Tél. 03 27 71 77 77 contact@orchestre-douai.fr