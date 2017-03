Plus d'infos sur le concert Ludwig van à Douai

Est-il nécessaire de présenter Ludwig van Beethoven ? Ses symphonies sont sans doute les plus jouées et les plus appréciées du répertoire symphonique international ! Quant au Concerto pour violon, il respire le bonheur, sous les doigts d'un jeune soliste déjà reconnu au niveau international.

Laissons le dernier mot à Wilhelm Furtwängler : Beethoven renferme en lui-même toute la nature de l'homme. Il n'est pas essentiellement chantant comme Mozart, il n'a pas l'élan architectural de Bach ni le sensualisme dramatique de Wagner. Il unit tout cela en lui, chaque chose étant à sa place : là est l'essence de son originalité. [...] Jamais un musicien n'a mieux ressenti et exprimé l'harmonie des sphères, le chant de la Nature Divine.

* Concerto pour violon et orchestre en ré Majeur, opus 61 > LUDWIG VAN BEETHOVEN

* Symphonie n°6 en fa Majeur, opus 68, dite Pastorale > LUDWIG VAN BEETHOVEN

Violon > TOBIAS FELDMANN lauréat Reine Elisabeth 2015

Orchestre de Douai - Région-Nord-Pas de Calais

Direction > JEAN-JACQUES KANTOROW

Site web : http://www.orchestre-douai.fr

Infos réservation :

Orchestre de Douai Tél. 03 27 71 77 77