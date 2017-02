Plus d'infos sur le concert Viva Espana ! à Douai

Cap sur l'Espagne ! Un programme ensoleillé, mené tambour battant par un jeune chef au tempérament fougueux.

Une musique vibrante et chatoyante qui vous fera voyager avec bonheur grâce aux couleurs contrastées de la grande formation symphonique. Une confrontation passionnante de compositeurs espagnols et français : l'Espagne réelle et l'Espagne rêvée.

* Le Tricorne, suite d'orchestre > MANUEL DE FALLA

* Alborado del gracioso > MAURICE RAVEL

* La vida breve (interlude de danse) > MANUEL DE FALLA

* Danzas fantasticas, poème symphonique op. 22 > JOAQUIN TURINA

* España, rhapsody pour orchestre > EMMANUEL CHABRIER

Orchestre de Douai - Région-Nord-Pas de Calais

Direction > OLIVIER GRANGEAN

Site web : http://www.orchestre-douai.fr

Infos réservation :

Orchestre de Douai Tél. 03 27 71 77 77 contact@orchestre-douai.fr