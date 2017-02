Plus d'infos sur le concert Dede à Hazebrouck

LE CENTRE ANDRE MALRAUX (L.2-1083851-3-1083852) présente ce spectacle

Opérette d'Henri Christiné et Albert WillemetzUn des plus grands succès du music-hall français, un vaudeville dans la pure tradition des portes qui claquent. Machine à tubes de l'époque, Maurice Chevalier y interprète Dans la vie faut pas s'en faire. Caractères bien trempés et situations rocambolesques sont accompagnés ici par le swing d'un orchestre à l'efficacité ravageuse.Personnes à mobilité réduite: 03.28.44.28.58