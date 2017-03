Plus d'infos sur le concert Barbara Hendricks à Lille

SIB PROD (lic.3-1073587) présente ce concert

Barbara Hendricks est, sans conteste, la plus française des chanteuses américaines ! Et, même si elle choisit de vivre aujourd'hui en Suède, pays dont elle a obtenu la nationalité, son histoire d'amour avec le public français ne s'est jamais démentie. Avec ce programme, Barbara Hendricks nous offre un voyage unique dans le monde de la musique sacrée. De très célèbres prières musicales de Franck, Gounod, Ravel côtoient des oeuvres plus rares, et l'atmosphère intime de ce programme nous invite au recueillement, à la contemplation, mais aussi à la joie et à l'espoir. Accompagnée de deux formidables musiciens suédois : Björn Gäfvert (orgue et piano) et Dohyo Sol (théorbe et guitare), Barbara Hendricks nous entraîne une fois encore à partager avec elle une expérience musicale inoubliable. Mise en lumières par Ulf Englund. A titre exceptionnel, Barbara Hendricks et le Choeur Régional Nord - Pas de Calais s'uniront sur quelques titres. Cette invitation est un honneur pour les quelques 130 choristes, tous animés par la passion de la musique vocale et par les valeurs d'échange, de générosité, de solidarité mais aussi d'effort et de dépassement de soi... Réservation PMR : 02.99.94.50.18