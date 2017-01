Plus d'infos sur le concert Il Trionfo Del Tempo E Del Disingan à Lille

L'OPERA DE LILLE (Lic. 3-128936) présente ce spectacle

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno Oratorio en deux parties de Georg Friedrich Haendel (1685- 1759) Livret du cardinal Benedetto Pamphili Créé en 1707 à RomeDirection musicale Emmanuelle HaïmAvec Bellezza : Ying Fang Piacere : Franco Fagioli Disinganno : Sarah Mingardo Tempo : Michael Spyres Le Concert d'Astrée en résidence à l'Opéra de LillePremier oratorio de Haendel, ce coup d'essai est un coup de maître. Emmanuelle Haïm retrouve un compositeur avec lequel elle entretient un rapport privilégié depuis le début de sa carrière. À ses côtés, une star internationale de la mise en scène : Krzysztof Warlikowski donne une lecture inédite de cette fable sur le temps et la désillusion.Au départ, il y avait la Beauté s'admirant en son miroir, se laissant duper par les éternités que lui promet le Plaisir – discours trompeurs dont le Temps, uni à la Désillusion, va bientôt exposer l'imposture. Premier oratorio de Haendel, ce coup d'essai est un coup de maître, et le compositeur de 22 ans y trouve au passage l'un de ces thèmes les plus célèbres, qui deviendra quelques années plus tard l'incontournable Lascia ch'io pianga de Rinaldo. Emmanuelle Haïm retrouve un compositeur avec lequel elle entretien, depuis le début de sa carrière, un rapport privilégié, d'une ardente Tamerlano, premier opéra du compositeur, à un Giulio Cesare d'anthologie. À ses côtés, Kristof Warlikowski, dynamiteur et provocateur, est devenu une star internationale de la mise en scène d'opéra, offrant à chaque oeuvre une lecture inédite et secouante. Il se saisit aujourd'hui de ce Trionfo pour exposer les tyrannies de nos sociétés contemporaines et “évoquer le suicide chez les adolescents, les adolescentes en particulier, éprises d'absolu et qui renoncent au monde faute d'avoir pu y aimer à leur mesure ou parce qu'elles ne peuvent accepter de ne pas correspondre aux modèles qu'elles se donnent.” Tyrannies sociales et tyrannies familiales, puisque il a choisi de tisser de nouveaux liens dans le conflit bientôt guerrier qui oppose “les cruelles morsures du Temps” à “une armée de plaisirs”.Pour les réservations P.M.R., s'adresser à la billetterie de l'Opéra de Lille : 03.62.21.21.21