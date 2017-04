Plus d'infos sur le concert Les Mousquetaires Au Couvent à Lille

IL TEATRO (L.2-146191) PRESENTE ce spectacle

L'histoire se déroule sous le règne de Louis XIII... Gontran, mousquetaire, aime Marie, nièce du gouverneur de Touraine, et pensionnaire au couvent des Ursulines avec sa soeur Louise. Aidé de son ami Brissac, et comptant sur la complicité de l'abbé Bridaine, les deux s'introduisent dans les lieux, déguisés en religieux dans le but d'enlever Marie. Après que Brissac se soit enivré et ait commis maintes folies au couvent, les deux mousquetaires seront pardonnés, car leur incartade aura évité un complot contre le Cardinal de Richelieu. Le gouverneur accordera la main de Marie à Gontran, et celle de Louise à Brissac. DISTRIBUTION :Lionel Lothe (Narcisse de Brissac) ; Philippe Ermelier (Abbé Bridaine) ; Irène Candelier (Simone) ; Fleur Mino (Marie de Pontcourlay) ; Juliette Allen (Louise de Pontcourlay) ; Patricia Van Hacker (Soeur Opportune) ; Chantal Chevaleyre (Mère Supérieure) ; Xavier Flabat (Gontran de Solange) ; Etienne Pladys (Maître Pichard) Mise en scene : Philippe PadovaniDirection musicale : Pascal ChardonChorégraphie : Annie SavouretOrchestre de 20 musiciensChoeur de la : Troupe Divertissements RoyauxBallet : Carolo King BalletAccès personnes à mobilité réduite: 03 20 54 44 50