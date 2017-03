Plus d'infos sur le concert Lindsey Stirling à Lille

AGDL (2-119583, 3-119584) ET LIVE NATION PRESENTENT CE CONCERT

Cette manifestation est en placement libre : Catégorie 1 : Assis Placement Libre (ne pas tenir compte des informations concernant les zones de placement, elles ne figureront pas sur le billet) Catégorie 2 : Fosse DeboutLa phénomène aux plus de 8 millions d'abonnés sur Youtube et dont les vidéos comptabilisent plus de 1,3 milliard de vues est de retour ! La violoniste américaine Lindsey Stirling revient en France pour une tournée exceptionnelle : 23 mars 2017 - Zénith de Lille 24 mars 2017 - Halle Tony Garnier de Lyon 25 mars 2017 - Zénith de Paris 27 mars 2017 - Zénith de Nantes 29 mars 2017 - Zénith de Strasbourg 31 mars 2017 - Zénith de Toulouse Personnes à mobilité réduite : 03.20.14.15.16