Plus d'infos sur le concert Olivia Ruiz à Lille

Olivia Ruiz sort son premier album J'aime pas l'amour en 2003, avec lequel elle sera nommée aux Victoires de la Musique (révélation scène).

Son deuxième album La Femme Chocolat (2005) s'écoulera à plus d'un million d'exemplaire et lui vaudra les récompenses d'artiste féminine et de spectacle de l'année en 2006.

Il sera suivi de Miss Météores (2010) et de son dernier opus en date Le calme et la tempête (2012), enregistré à Cuba.

Ces deux albums lui permettront de partir en tournée dans les plus grandes salles de France.

En octobre 2013, à la MC2: Grenoble elle incarna sous la direction de Jean-Claude Gallotta et Jacques Osinski Candelas, la Gitane de L'Amour Sorcier, ballet pantomime que Manuel de Falla écrivit en 1915.

De retour en studio, son nouvel album est prévu pour novembre 2016.