Live Nation (L. 2-1058290 / 3-1058291) présente en accord avec Seine Zoo ce concert

Limite par commande : 8 placesUn peu d'histoire pour ceux qui verraient S-Crew comme un nouveau météore apparu sur la planète rap dans la lancée de 1995 : cette équipe composée de Nekfeu, Mékra, Framal et 2Zer s'est formée dès 2001. Depuis ses débuts, le Crew a pris de l'ampleur, en parallèle de 1995 dont Nekfeu est un des membres éminents. Même énergie mais travail différent. Après plusieurs années de réflexion et d'écriture, ils sortent en 2013, leur premier album Seine Zoo qui s'est vendu à 75 000 exemplaires. Forts d'une tournée à travers toute la France sur 2015 et 2016 portée par l'album solo Feu de Nekfeu, le S-Crew a assuré l'ensemble de toutes les dates du Feu Tour afin de faire découvrir au public les titres du groupe et tester déjà sur scène quelques extraits à venir. Leur nouvel album Destins Liés est dans les bacs depuis le 24 juin 2016. PMR : information@livenation.fr