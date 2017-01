Plus d'infos sur le concert Sinclair à Lille

Le Casino Barrière de Lille (1-1037207/2-1007457/3-1007458) présente en accord avec Sud Concerts et Annapurna Events ce spectacle

Après des années passées plus ou moins loin de la scène, SINCLAIR a réuni une nouvelle équipe pour reprendre le chemin des salles de concert.Juste pour le plaisir de faire ce qu'il sait faire viscéralement : de la musique, du funk à consommer sans modération.L'année 2015 a marqué le retour de Sinclair sur scène après 8 ans d'absence. Après plusieurs concerts complets à Arles et à Paris et des spectateurs ravis de retrouver le chanteur, Sinclair reprend à présent la route pour une tournée en 2016.Son univers musical original, imprégné de touches Funk, Soul et Pop, fait danser toutes les tranches d'âges.A une époque où certains groupes disparaissent derrière leurs laptops, Sinclair renoue avec la tradition de la musique qui transpire et s'écoute aussi avec les hanches.Et ce plaisir c'est justement ce qu'il nous propose de partager sur ses concerts où il revisite son répertoire et présente de nouveaux titres.Reprenant des chansons issues de ses 7 albums, du tout premier Que Justice soit faite, certifié disque d'or, à son album éponyme de 2011 dont Philippe Manoeuvre a dit qu'il était «un shoot d'énergie, un disque positif, qui procure un grand plaisir», Sinclair offre à son public un concert survolté, rempli de bonnes vibrations et d'amour.PMR : 03 28 144 177