L'OPERA DE LILLE (Lic. 3-128936) présente ce spectacle

* Francis Poulenc (1899-1963) * Maurice Ravel (1875-1937) Mélodies Maurice Ravel Chansons madécasses avec flûte et violoncelleavec Stéphane Degout baryton / Cédric Tiberghien piano / Matteo Cesari flûte / Alexis Descharmes violoncelleCélébré pour ses incarnations sur scène de Pelléas, le baryton Stéphane Degout n'en oublie pas les plaisirs du récital. Avec ses 3 complices de marque au piano, à la flûte et au violoncelle, il fait se croiser Poulenc et Ravel dans un programme de mélodies où se rencontrent la voix, la flûte, le violoncelle et le piano.Le moins que l'on puisse dire, c'est que la scène lyrique a permis à Stéphane Degout d'accéder à bien des rêves : les grands rôles mozartiens, l'Hamlet d'Ambroise Thomas dans une mise en scène d'Olivier Py, et différentes incarnations, plus célébrées les unes que les autres, du rôle de Pelléas. Ces succès cependant ne lui font pas oublier les précieux plaisirs du récital, comme on pourra s'en assurer le temps d'une soirée consacrée à la mélodie française. Un programme qui fait se croiser Poulenc et Ravel, avec en particulier Les Chansons madécasses – poèmes du XVIIIe siècle, qui déploient le subtil érotisme et la révolte d'un Madagascar imaginaire. “C'est une sorte de quatuor où la voix joue le rôle d'instrument principal. L'indépendance des parties s'y affirme”, indiquait Ravel, et on se réjouira de la force des parties en place... Au piano, Cédric Tiberghien invité des plus prestigieux festivals, et qu'on a pu voir au Théâtre des Champs-Élysées, au Musikverein de Vienne ou au Carnegie Hall... À ses côtés, Matteo Cesari, flûtiste de prédilection de compositeurs contemporains comme Peter Eötvös ou Salvatore Sciarrino, et le violoncelliste Alexis Descharmes, qui quittera pour l'occasion les rangs de l'orchestre de l'Opéra national de Paris.Pour les réservations P.M.R., s'adresser à la billetterie de l'Opéra de Lille : 03.62.21.21.21