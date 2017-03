Plus d'infos sur le concert Tal à Lille

VERONE PRODUCTIONS (Lic 2-116909) présente en accord avec DECIBELS PRODUCTIONS

Tal LA SUCCESS STORY CONTINUE...1.2 millions d'albums vendus en 3 ans2 albums studio certifiés disques de Diamant3 NRJ Music Awards1 World Music Award for the ‘World's Best-Selling French Female Artist' (2014)500.000 spectateurs et 170 dates sur sa précédente tournée500 millions de vues sur YouTube, le record pour une artiste féminine française2 millions de followers sur Twitter1.7 millions de fans sur Facebook500.000 abonnés Instagram400.000 abonnés YouTubeTAL revient avec un nouveau single événement, premier extrait de son nouvel album à paraître fin 2016... Et en tournée dans toute la France à partir de Février 2017. A Paris, Olympia les 11 et 12 mars 2017. ARE WE AWAKE ?Réservations PMR 03.20.33.17.34