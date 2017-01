Plus d'infos sur le concert The Glenn Miller Memorial Orchestra à Lille

MUSIC FOR EVER PRODUCTION (l.2-1054065/66) présente ce concert

Un Nouveau Spectacle en 2 parties 17 MUSICIENS + 1 x CHANTEUR + 1x CHANTEUSE sur Scène Une partie du Show sera un Hommage à Frank Sinatra ; l'autre Partie sera consacrée aux Plus Grands Succès des Années Swing (avec des titres de Gershwin, Glenn Miller...) Les décennies passent, mais sa musique n'a pas pris une ride. Les amateurs des grandes formations de jazz / swing se réjouiront de la venue dans leur ville de cette fameuse formation ayant parcouru les lus grandes scènes de FRANCE et d'EUROPE (L' Olympia ; Palais des Congrès, les Zéniths, les plus grands théâtres de France et d'Europe, Belgique, Suisse, Scandinavie, Allemagne, Espagne, Italie...) ! THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA fêtera ces 30 ans d'existence sur cette nouvelle tournée. Cette formation perpétue le succès des années « Swing » où les Bigs Bands ont imposés leurs mélodies au monde entier ! Comment oublier cette musique populaire indescriptible ... ? Ça Swingue dans nos souvenirs.... Et si plein de clichés, de scènes d'après guerre dans un Paris libéré, où Français et Américains dansent la musique de Glenn Miller, rapide ou lancinante. Réservation PMR : 03.20.33.17.34