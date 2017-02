Plus d'infos sur le concert Toninho Almeida au Lyautey - Tournée des 20 ans à Lille

Pour fêter ses 20 ans en musique, Toninho Almeida fait sa tournée des bars de Lille et Bruxelles et passera au Lyautey ! Venez partager ce moment unique de musique brésilienne à côté de chez vous, 1h30 de live, un simple trio intimiste : avec Toninho aux voix, guitare et cavaquinho, Roberto Oliveira à la mandoline et au trombone, et Bizarro Angola en percussions. La musique populaire brésilienne sous tout les angles : samba funk, reggae, forro, frévo.

Site web : https://www.facebook.com/toninhomusic