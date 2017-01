Plus d'infos sur le concert David Fackeure -freres Fanfant 4tet à Mouvaux

JAZZ EN NORD (Lic. 2-131914/15) présente ce spectacle

David FACKEURE - piano Thierry FANFANT - basse et percussions Jean-Philippe FANFANT - batterie Thibaut HIEN - saxophones et flûtes. Le pianiste David Fackeure et le bassiste & contrebassiste Thierry Fanfant ont tous deux un amour prononcé pour les rythmes latins et caribéens qu'ils s'amusent à incorporer à leur jazz. Réservations P.M.R. : 03 28 04 77 68