Plus d'infos sur le concert Benjamin Biolay à Roubaix

L'auteur-compositeur-interprète le plus doué de sa génération vient nous présenter sur scène Palermo Hollywood, un nouvel opus écrit entre deux villes, entre deux hémisphères.Janvier 2016 : Benjamin Biolay surprend son monde en annonçant pour le printemps la sortie d'un nouvel album, Palermo Hollywood. Un disque enregistré entre Sicile et Californie ? Non, Palermo Hollywood, c'est le quartier de Buenos Aires où le Français a posé ses valises et achevé ce grand-oeuvre de 16 titres commencé à Paris. Comme toujours avec Biolay, c'est un objet sonore non identifié, un mutant magnifique, grouillant et supérieurement maîtrisé, décrit par son auteur comme « une audio pelicula où se croisent Ennio Morricone, ballade française, néo cumbia, lyrisme et grand orchestre, percussions latines et bandonéon électrique ». Disque-monde écrit à la première personne, disque-monstre terriblement humain, Palermo Hollywood balaie tous les espaces intermédiaires entre chamade et débandade, dérive urbaine et déambulation mentale, ambiances de film noir et échappées poétiques et lumineuses. Il viendra nous transcrire sur scène cette belle fresque intime. Un concert qui promet d'ajouter un chapitre de choix dans la belle histoire entre l'auteur de La Superbe et le public. »Accès PMR : 03 20 24 46 56