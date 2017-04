Plus d'infos sur le concert Une Route Musicale De La Soie à Tourcoing

L'ASSOCIATION CULTURELLE TOURQUENNOISE (3 1069205) présente :

Dans le cadre de la saison Ecouter Voir Mardi 4 avril 2017 à 20h00 Auditorium du Conservatoire de Tourcoing Direction : Takénori Nemoto Ensemble Ecouter-voir avec la collaboration de l'école supérieure de musique et de danse de la région Hauts de France Soprano : Hannah Medlam Récitante : Valéria Becerra ?Ravel, Stravinsky, Saint-Saens, Debussy, nous invitent au voyage vers un orient fascinant et grand comme l'imagination où l'étranger illumine et nous ramène à l'universel. Le chef d'orchestre japonais Takenori Nemoto a réalisé les très belles transcriptions de Shéhérazade et du Prélude à l'après-midi d'un faune. Il dirigera l'ensemble Ecouter-Voir tandis que la voix ensorceleuse de Hannah Medlam nous emmènera dans les profondeurs de ces oeuvres à la beauté rare. Valéria Beccera, fidèle d'Ecouter-Voir, nous lira des poèmes célèbres ou pas, d'ici ou d'ailleurs. Il n'y pas de poésie sans musique ni de musique sans poésie. Renseignements : 03 59 63 43 63