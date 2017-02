Plus d'infos sur le concert Ensemble Colin/cueco/drappier/omé à Villeneuve d'Ascq

Ensemble COLIN/CUECO/DRAPPIER/OMÉ

Denis COLIN : clar. bass. Simon DRAPPIER : arpégionne, Julien OMÉ : guitare,

Pablo CUECO : zarb

Amitiés d'évidence, souvenirs de collaborations exemplaires, partage entre générations rare, curiosité gourmande, optimismes indécrottables...

À peine quelques notes, idées ou visions triturées sur l'établi de la répétition que déjà le miracle s'annonce.

Et puis il y a l'orchestration particulière. Si la plupart d'entre vous connaitront la clarinette basse et la guitare, c'est moins évident pour le zarb, petit tambour d'origine perse, et l'arpeggione, mi-violoncelle, mi-guitare qui permet des arpèges et des jeux de résonances inhabituels et subtils.

« Altérité Alerte et Panache Partagé » pourrait être notre devise. Le travail est toujours « en cours » et c'est aussi cela que nous défendons : le corps à corps avec la musique et le public.

Musiciens singuliers, assemblages rares, instruments rebelles, travail collectif, stratégies plurielles, réflexions communes... La collégialité permet des choses impossibles dans la solitude.

1re partie : Le département jazz du CRD de Tourcoing invite Denis COLIN

(concert de restitution de résidence).

