LUCKY DOG

Frederic BOREY : T. sax., compo., Yoann LOUSTALOT : trpte, bugle, compo.,

Yoni ZELNIK :c. basse, Fred PASQUA : batt.

Composé de musiciens confirmés, Lucky Dog apparaît d'emblée comme le quartette qu'il fallait à Frédéric Borey qui le co-dirige avec Yoann Loustalot. À ses côtés, le jeune trompettiste s'impose comme le complice idéal pour jouer une musique très actuelle qui ne renie pas son ancrage dans le grand livre du jazz. Musicalité de tous les instants, belle sonorité, lyrisme plein de maîtrise, beaucoup de choses semblent unir ces deux musiciens épatants et permettent entre eux une relation bien équilibrée. On pense parfois au quartette sans piano d'Ornette Coleman mais aussi à celui de Chet Baker-Gerry Mulligan quand le contrepoint se fait jour.

Signant chacun à peu près la moitié des compositions, on imagine qu'ils se sont renvoyé la balle, tant sur les morceaux de facture contemporaine que sur les pièces plus classiques. Mais cette complicité et cette complémentarité ne seraient rien sans une paire rythmique d'excellence et là aussi le casting est parfait.

L'efficacité de la contrebasse de yoni Zelnik et la finesse de la polyrythmie de Frédéric Pasqua instaurent une assise à la fois diabolique et très musicale, les deux accélérant oulevant le pied avec un grand sens de la nuance et de l'écoute. Un premier disque qui laisse présager de beaux concerts tant l'osmose de ce quartet

peut le faire voyager loin.

JAZZNEWS- « SÉLECTION »-Vincent Bessière

1re partie : Atelier jazz du conservatoire de Mons dirigé par Anatole Zéphir

