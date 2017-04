Plus d'infos sur le spectacle Jours Etranges à Armentieres

LE VIVAT (L.3-120536) présente ce spectacle

Recréation de Catherine Legrand1967, juste avant 68 : Dominique Bagouet, frêle jeune homme s'apprêtant à devenir le grand chorégraphe que l'on sait, a déjà envie d'une danse de révolte. Le groupe californien The Doors et la voix chaude du chanteur Jim Morrison expriment alors parfaitement un certain désarroi adolescent et d'obscurs désirs mal définis d'insurrection contre les normes et les codes établis. Ce vent de liberté deviendra alors un spectacle dans lequel les chansons de l'album Strange Days engendrent des situations chorégraphiques turbulentes au travers desquelles le chorégraphe remet en cause un certain savoir-faire qui lui collait à la peau. 25 ans plus tard, six danseuses d'aujourd'hui en revisitent les scènes burlesques et poétiques où la fragilité des êtres, suspendue comme un sort, ne quitte jamais le plateau. Après avoir créé 14 pièces en trois ans (!) Dominique Bagouet est invité par la ville de Montpellier à y installer un Centre Chorégraphique, puis il y invente le festival Montpellier Danse. Par la suite, il va concevoir certaines des pièces les plus marquantes de la chorégraphie contemporaine française, d'Insaisies (1982) jusqu'à Necesito, pièce pour grenade (1991). Il meurt prématurément en 1992.Catherine Legrand est danseuse interprète pour différents chorégraphes, dont Dominique Bagouet (de 82 à 93). Elle transmet aussi régulièrement des pièces du répertoire de la danse contemporaine.