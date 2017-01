Plus d'infos sur le spectacle Le Syndrome Ian à Lille

L'OPERA DE LILLE (Lic. 3-128936) présente ce spectacle

Chorégraphie Christian Rizzo Avec Miguel Garcia Llorens, Pep Garrigues, Kerem Gelebek, Julie Guibert, Hanna Hedman, Filipe Lourenco, Maya Masse, Antoine Roux-Briffaud, Vania Vaneau Sait-on jamais comment se construit le parcours d'un artiste? Christian Rizzo explique avoir “bifurqué vers la danse de façon inattendue” après des études d'arts plastiques, et il aura longtemps été considéré comme un “chorégraphe plasticien”, explorant – notamment lors de sa résidence à l'Opéra de Lille – la rencontre entre les corps et les formes. Jusqu'à un virage, en 2013 : un soir, à Istanbul, il est soufflé par l'énergie brute d'un groupe de danseurs folkloriques. Quelques années plus tard, ce choc lui inspirera un triptyque, porté par les forces d'un mouvement désormais sans entraves : d'après une histoire vraie, puis le duo ad noctum. Pour ce dernier volet, il convoque son propre folklore, puisque c'est en fondant un groupe de rock qu'il a entamé sa carrière. Il revient à Ian Curtis, le chanteur du groupe Joy Division, mort à 23 ans, et aux souvenirs de sa jeunesse : “1979. Alors que la planète vibre sous le son du disco et de ses adeptes d'une danse ondulatoire et lancinante, Manchester et toute l'Angleterre voient naître une musique sombre et poétique rythmée par des corps électriques, angulaires et saccadés.” Exploration des transes contemporaines, placé sous le signe du clubbing et de la confrérie des dancefloors, le syndrome ian réunit neuf danseurs dans une vibration commune... qui pourrait bien se propager jusque dans la salle.Pour les réservations P.M.R., s'adresser à la billetterie de l'Opéra de Lille : 03.62.21.21.21