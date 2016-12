Plus d'infos sur l'exposition La propagande française pendant la Grande Guerre à Cambrai

La mobilisation des esprits : la propagande française pendant la Grande Guerre

Une exposition "Guerres et Paix" au musée municipal de Cambrai

Cette exposition développe le thème de la propagande « officielle » française et la manière dont les artistes missionnés par le Musée de l'Armée entre 1914 et 1918, tels Lucien Jonas ou les artistes mandatés par les armées et réellement envoyés au front, ont pu manipuler l'opinion française. À travers des dessins, des estampes, des peintures s'est créée une véritable « culture de guerre ».