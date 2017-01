Plus d'infos sur l'exposition L'odyssée Des Animaux à Cassel

Ouvert du mardi au vendredi: 10h-12h30 et 14h-18h. Samedi et dimanche: 10h-18h Fermé le lundi, le 25/12 et le 01/01

L'Odyssée des animauxDu 08 octobre 2016 au 22 janvier 2017Au XVIIe siècle s'affirme dans la peinture flamande un genre bien singulier, l'art animalier.Les peintres flamands, si sensibles au rendu des matières, excellent dans la représentation plus ou moins fidèle de l'animal. La primeur est donnée au réalisme au détriment du fantastique.L'exposition est une première : malgré l'attractivité de la thématique et leur importance capitale dans l'émergence de l'art animalier, les peintres animaliers flamands au XVIIe siècle, n'ont jamais fait l'objet d'une étude globale et approfondie.Roelandt Savery, Jan I Brueghel l'Ancien, Frans Snyders, Jan Fyt, Paul de Vos, Jan van Kessel et Pieter Boel seront présentés au travers d'une sélection de huit à quinze oeuvres par artiste, complétée par des dessins, éléments fondamentaux dans la confortation des attributions.Pierre-Paul Rubens sera également présent dans cette exposition qui a été reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication. L'entrée principale du musée et l'intégralité du parcours d'exposition permanent et temporaire, ainsi que la cour extérieure, sont accessibles aux visiteurs à mobilité réduite. Un fauteuil roulant d'appoint est à disposition à l'accueil du musée.Des petits casiers pouvant accueillir des vêtements et petites bagageries sont également à disposition.Entrée gratuite pour : - Les moins de 18 ans- Les détenteurs de cartes ICOM- Les détenteurs de la carte City Pass- Les étudiants en Histoire et Histoire de l'art- Les personnes handicapées et leur accompagnateurs- Les bénéficiaires du RSEntrée gratuite pour tous : le 1er dimanche du moisTarif réduit : sur présentation d'un justificatif : jeunes de 18 à 25 ans, demandeurs d'emploi, carte Furet du Nord et les plus de 60 ans.Audio guides (avec supplément) et boucle magnétique sur demandePour venir : Le musée de Flandre se situe sur la Grand Place de Cassel à 40 min de Lille et 35 min de Dunkerque en voiture (autoroute A25).La gare de Cassel est située à Bavinchove, en contrebas du mont, à 30 minutes à pied du musée.Pour les voitures : Sur le parking de la Grand Place. Disque de stationnement obligatoireD'autres parkings se situent à quelques pas du musée : Autour de l'église, rue de Dunkerque,Parking place du Général Vandamme à 450 m du musée.