Avec l'exposition Ecrire la mine, les visiteurs plongent au coeur des oeuvres littéraires et des témoignages sur les mines d'ici et d'ailleurs et découvrent leurs auteurs.

En guise de préambule, des écrits techniques accueillent le public, dont le De Re Metallica rédigé par de Georgius Agricola en 1566 et La vie souterraine de Louis Simonin (1867), qui ont offert des ressources à Jules Verne ou Emile Zola. Peuplant de nombreux écrits, des personnages tirés du folklore des mines de tous pays sont également évoqués.

Des intrigues minières aux témoignages et récits de vie, des simples incursions dans une histoire à de véritables odes à la mine, l'exposition donne à lire et à écouter des extraits de textes, illustrés par des objets des collections du Centre Historique Minier et des projections d'images qui invitent à de véritables voyages imaginaires.

Les visiteurs (re)découvrent ainsi des auteurs d'univers différents, tels Jules Verne et Les Indes noires, Emile Zola et Germinal, Richard Llewellyn et Qu'elle était verte ma vallée, adapté au cinéma en 1941 avec John Ford, Hector Malot et Sans famille, Mouloud Feraoun et La terre et le sang... mais aussi, de façon plus anecdotique, voire surprenante, Marceline Desbordes-Valmore ou Victor Hugo, ou encore U2 ou Dire Straits.

Roman, poème, bande dessinée, roman-photo et même chanson : les différents auteurs de la mine ont donc utilisé au fil des temps de nombreuses formes d'expression pour transmettre leur vision de la mine et des mineurs.

Site web : http://www.chm-lewarde.com

Du 1er mars au 14 novembre : 9h-17h30 tous les jours. Fermeture du musée à 19h30. Du 15 novembre au 29 février : (fermeture annuelle du 1er au 31 janvier) : - 13h-17h du lundi au samedi - 10h-17h les dimanches, jours fériés, et vacances scolaires (toutes zones). Fermeture du musée à 19h