Plus d'infos sur l'Exposition de l'artiste Louis Nahi à Lille

L'exposition consacrée au peintre lillois présente des oeuvres de la période la plus récente de sa production. Femme, homme, couple; visage, animal, vision... Chaque toile révèle les sujets d'un univers emblématique où la couleur dialogue avec l'ombre et la lumière, compacité de l'espace et du temps

Horaires d'ouverture : Du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h30 à 13h30

Site web : http://www.lille.fr/Centre-d-Arts-plastiques-et-visuels