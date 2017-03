Plus d'infos sur l'exposition Visite De Lille En 2 Cv Avec Tradi'balade

A la fois sympathique et culturelle, cette visite insolite en 2CV vous emmènera à travers Lille, où vous (re)découvrirez le Vieux-Lille et ses petites rues, les incontournables lillois, le quartier de la Porte de Paris, l'hôtel de ville et son Beffroi, ou encore les symboles de cette ville.

Votre chauffeur/guide vous dévoilera toutes les anecdotes des monuments et rues incontournables de Lille, mais aussi l'histoire et l'architecture de la ville.