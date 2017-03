Plus d'infos sur l'exposition Ten Strings And A Goat Skin à Merville

Ce trio, joue de la musique Irlandaise, Acadienne, Française et des compositions originales trempées de rythmes modernes. Leurs musiques avec un son unique et leurs présences contagieuses sur scène les amènent déjà en tournée à travers le Canada, les Etats-Unis et maintenant l'Europe.

Ces trois gars, frisant tout juste la vingtaine, se sont forgés en trois ans à peine une sacrée réputation. Les critiques élogieuses fusent de partout à leur propos, tout autant pour leurs propres compositions que pour leurs interprétations des « tounes » traditionnelles de l'Est du Canada (aux racines irlandaises, bretonnes ou même cajuns), auxquelles ils infusent une rythmique moderne étourdissante.