Plus d'infos sur l'exposition Un face à face entre les deux peintres à Tourcoing

Ce face à face entre les deux peintres les rapproche - Jules Boulez et Verena von Lichtenberg

Pratiquement un siècle sépare ces deux peintres. Jules Boulez est née en 1898 et Verena von Lichtenberg en 1972 et pourtant nous pouvons entrapercevoir un ou plusieurs points communs.

Une formation professionnelle artistique de rigueur construit leurs parcours. Jules Boulez a été un élève de l'architecte George Minne Fils, Verena von Lichtenberg est elle-même fille d'architecte. Les deux artistes sont attirés par les paysages, la ligne de fuite, l'espace.

Un travail basé sur la construction, la composition, l'organisation, la structuration.

Une vision novatrice qui pourrait être qualifiée d'avant-garde sans abandon des fondamentaux et principes de conception.

Jules Boulez était célèbre pour ses représentations picturales de paysages, le parcours artistique de l'artiste peintre Verena von Lichtenberg est également très fortement marqué par des oeuvres représentant des paysages. L'un comme l'autre de ces deux peintres recherche et exprime la force émotionnelle. Leurs oeuvres sont marquées par une technicité sans faille de l'étude et expression de la perspective et ligne de fuite. Leurs oeuvres sont structurées, construites, rien n'est laissé au hasard.

Verena von Lichtenberg conserve sa technique si particulière et reconnaissable. Mais sa technique évolue et elle lui ouvre de nouvelles perspectives pour nous offrir de nouveaux horizons et de nouveaux espaces émotionnelles. Par moment les oeuvres de cette artiste deviennent presque translucide et nous donne à voir notre propre coeur et sensibilité. Il y a tant de légèreté et de transparence dans les oeuvres de Verena von Lichtenberg ... c'est tout simplement magnifique !

Ces tableaux nous emportent toujours un peu plus dans notre espace intérieur. Sans violence, sans agressivité mais avec douceur et énergie.

Plus qu'un face à face c'est une rencontre, et une bien belle rencontre de deux grands artistes de l'émotion.

Ils ont écouté leurs coeurs, ils se sont progressivement détachés de la représentation picturale et peinture figurative. L'un comme l'autre n'a pour cela pas forcé les choses. L'évolution vers l'abstraction s'est faite de manière progressive sans brusqueries. Ces deux peintres ont donné place à l'émotion sans oublier les principes fondateurs de leur métier. Les tableaux et peintures sont équilibrés, les proportions sont justes, les couleurs et teintes sont pleines d'harmonies.

Puis s'imposa la place à l'épuration, la représention de l'essentiel ou l'abandon du superflu ! Allez savoir.

L'inspiration et l'émotion ont guidé ces deux peintres. La fraicheur et la modernité de leurs oeuvres d'art en sont les témoins.

C'est absolument fabuleux d'observer le cheminement de ces deux peintres Jules Boulez et Verena von Lichtenberg. Ils ont tous les deux sus parcourir ce chemin menant à la liberté picturale sans perdre leurs racines et leur touche.

Cette exposition est à voir à la Galerie Erasmu's de Bruges en Belgique du 21 janvier au 16 avril 2017. Et vous aurez en plus le plaisir de découvrir cette ville et ces rivages magnifiques

Erasmus's - Utopia Contrast Art Galerie - Ezelstraat 62 8000 Brugge Belgium

Site web : http://www.verenavonlichtenberg.com/pages/expositions-et-vernissages-2017/erasmus-s-utopia-contrast-art-galerie.html

Infos réservation :

Verena von Lichtenberg ww.verenavonlichtenberg.com 06 74 58 56 46