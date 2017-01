Plus d'infos sur l'exposition Luc Tuymans. Prémonitions à Villeneuve d'Ascq

Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10h à 18h. Fermé les 25 décembre, 1er janvier, 1er mai. Gratuit le 1er dimanche du mois.

Gratuit pour les moins de 12 ans, handicapés, demandeurs d'emploi et titulaires du RSA.Luc Tuymans. PrémonitionsExposition présentée du 30 septembre 2016 au 8 janvier 2017Au LaM – Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brutLuc Tuymans (1958, Anvers) est l'un des artistes les plus influents de la scène contemporaine. Son travail consiste principalement en la reproduction d'images du réel, restituées comme des archives ou des souvenirs devenus vagues et un peu flous. À travers un choix exceptionnel de peintures, dessins, estampes et photographies des années 1985 à 2015, présentés aux côtés d'un film d'animation inédit, l'exposition que lui consacre le LaM dévoile toute la richesse de son langage plastique. Elle révèle en particulier son approche de l'image dans un monde globalisé, son rapport aux événements historiques, ainsi que l'extrême sensibilité de son regard.L'exposition est gratuite le 1er dimanche du moisElle sera exceptionnellement gratuite le samedi 5 novembre dans le cadre du week-end Pochette surprise Mention de droits de l'image de l'exposition ci-jointe >> Luc Tuymans, Saint-Georges, 2015. Collection MAC's, Hornu (Belgique). Photo : © Studio Luc Tuymans. © Luc Tuymans, 2016