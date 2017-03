Plus d'infos sur l'exposition Michel Nedjar. Introspective à Villeneuve d'Ascq

Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10h à 18h. Fermé le 1er mai Gratuit le 1er dimanche du mois.

Gratuit pour les moins de 12 ans, handicapés, demandeurs d'emploi et titulaires du RSA.Michel Nedjar. Introspective du 24 février au 4 juin 2017Michel Nedjar (1947), artiste à la croisée de l'art brut et de l'art contemporain, est l'un des membres fondateurs de l'association L'Aracine qui donna son exceptionnelle collection d'art brut au LaM en 1999. Ses poupées de chiffon et de boue sont à ce jour ses oeuvres les plus identifiées du public, alors même que son importante production artistique est loin de s'y limiter. L'exposition Michel Nedjar, introspective propose donc d'explorer toutes les facettes de l'oeuvre de l'artiste : poupées bien sûr, mais aussi sculptures, dessins, peintures et films expérimentaux, de 1960 à 2016, ainsi que les thèmes qui sous-tendent l'ensemble de son travail : l'enfance et le primitivisme, la vie et la mort, la magie et le voyage.L'exposition est gratuite le 1er dimanche du mois