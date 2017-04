Plus d'infos sur le festival Carnaval de Dunkerque 2017

En janvier, notre carnaval de Dunkerque fait son retour, il ne se résume pas aux trois joyeuses (Dunkerque, Citadelle, Rosendaël), il dure près de trois mois. Tous les ans, les Dunkerquois, les "expatriés" et les touristes attendent le calendrier pour pouvoir poser les congés et RTT. Nous vous souhaitons une bonne saison en vous offrant toutes les dates des bandes et des bals du calendrier 2017.

Dunkerque en effervescence pendant 3 mois, c'est un moment magique 2017 à ne pas manquer.

Samedi 7 janvier : Bal des Neuches Cô - Uxem

Dimanche 15 janvier : Avant Honschoote

Samedi 21 janvier : Bal des Joyeux Beultes - Bray Dunes

Dimanche 22 janvier : Ghyvelde

Vendredi 27 janvier 2017 : Bal des Neuze-Nyt - Cappelle-la-grande

Samedi 28 janvier : Fort-Mardyck / Bal enfantin des Ckouckenards - Poudrière / Bal des Ckouckenards - Poudrière

Dimanche 29 janvier : Bray-Dunes

Vendredi 3 février : Bal des Peulemeuches - Hoymille

Samedi 4 février : Bal du Chat Noir / Rexpoëde / Nuit du Pôdingue - Rexpoëde

Dimanche 5 février : Armbouts-Cappel

Vendredi 10 février : Bal des Reutelaeres - Téteghem

Samedi 11 février : Zuydcoote / Bal enfantin de Tétéghem / Bal des Kakernesches - Nuit de la Rose - Kursaal / Bal des Judcoot Lussen - Zuydcoote

Dimanche 12 février : Téteghem

Vendredi 17 février : Bal des 8 wiches - Loon-Plage

Samedi 18 février : Mardyck / Brouckerque / Bal des Corsaires - Kursaal / Nuit de la Bringue - Poudrière

Dimanche 19 février : Saint-Pol-sur-Mer / Godewaersvelde

Mardi 21 février : Carn'Ados - Gravelines

Mercredi 22 février : Bal des ainés - Kursaal

Vendredi 24 février : Bal des Pint'jes - Grande-synthe / Bal des Nucholaers - Gravelines

Samedi 25 février : la Basse-Ville / Grande-Synthe / Bal enfantin des Chucheurs - Winnezeele / Bal enfantin des Cootches Gais - St Pol sur Mer / Nuit de l'Oncle Cô - Kursaal

Dimanche 26 février : Dunkerque / Bal des Acharnés - Kursaal /

Lundi 27 février : Citadelle

Mardi 28 février : Rosendaël / Grand-Fort-Philippe / Huttes - Gravelines / Petit-Fort-Philippe

Mercredi 1 mars : Bal enfantin des Chevaliers - Kursaal / Bal enfantin des Zôt'ches - Grande-synthe / Bal enfantin des Klottebreks - Rosendaël

Vendredi 3 mars : Bal des Creutches - Armbouts-Cappel / Bal des Zygomards - Gravelines

Samedi 4 mars : Petite-Synthe / Bande enfantine de Hoymille / Bal des Joyeux Berguenards - Bergues / Bal des Gigolos et Gigolettes - Kursaal

Dimanche 5 mars : Repas de la Violette / Malo-les-Bains / Bal de la Violette - Kursaal

Vendredi 10 mars : Bal des Potes-Iront - Coudekerque-Branche / Nuit des Zotes - Gravelines

Samedi 11 mars : Loon-Plage / Bal du Sporting - Kursaal / Bande enfantine de Coudekerque-Branche / Nuit des Optimistes - Poudrière

Dimanche 12 mars : Coudekerque-Branche / Warhem

Vendredi 17 mars : Bal des Rose Marie - Gravelines

Samedi 18 mars : Leffrinckoucke / Bal du Printemps - Kursaal

Dimanche 19 mars : Avant Ledringhem / Wormhout

Vendredi 24 mars : Bal des Boucaniers - Gravelines

Samedi 25 mars : Drincham / Houtkerque / Bal des Buckenaeres - Wormhout

Dimanche 26 mars : Bergues

Vendredi 31 mars : Bal des Ptits Baigneurs - Gravelines

Samedi 1 avril : Gravelines - Centre / Bal des Gais Lurons - Bray-dunes

Dimanche 2 avril : Pitgam / Bourbourg

Vendredi 7 avril : Bal enfantin des Veint'ches - Ruminghem

Samedi 8 avril : Bal des Stekebeilles - Ghyvelde

Dimanche 9 avril : Hoymille / Bande enfantine de Gravelines / Bal des P'tits Mousse - Gravelines

Samedi 15 avril : Killem / Bal des Swingelaeres - Killem

Samedi 29 avril : Bal du Prestige - Ruminghem

Site web : http://www.ville-dunkerque.fr/carnaval/le-carnaval-de-dunkerque/