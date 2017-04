Plus d'infos sur le spectacle Ecole de la Sorcellerie à Faches-Thumesnil

Spectacle à partir de 4 ans.

Comment devenir un parfait sorcier ?

Durant les vacances scolaires, du 18 au 22 Avril 2017, le Centre Aushopping de Faches-Thumesnil invite tous les enfants à participer à l'école des sorciers et à découvrir ensemble l'univers captivant de la sorcellerie. Au coeur du château hanté, les apprentis sorciers vivront des moments inoubliables à travers les cinq ateliers ludiques qui leur sont dédiés. L'objectif pour tous ces écoliers sera de remporter les cinq étoiles d'or indispensables pour obtenir leur diplôme. Pour cela, ils devront réussir leurs devoirs en franchissant avec succès toutes les étapes composées de cinq animations : le chapeau magique, le bar à potions, la course de balai, l'épreuve des énigmes et la dégustation à l'aveugle.

Ces animations gratuites s'adressent à tous les enfants de 4 à 13 ans accompagnés d'un adulte. Ils auront lieu du 18 au 22 Avril, de 11h à 13h et de 14h à 18h, dans le centre Aushopping de Faches-Thumesnil. Les inscriptions se font sur place. Prévoir 15 minutes pour participer à l'intégralité des épreuves.

Site web : http://www.aushopping.com/centre-commercial-auchan-faches