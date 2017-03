Plus d'infos sur le spectacle Madame Placard à l'hôpital à Lille

Spectacle à partir de 8 ans.

Contre la douleur, il y a les antalgiques, l'amour et la consolation.

Mme Placard est femme de ménage dans un hôpital, et la nuit l'hôpital est un monde étrange... Dédale de couloirs, personnages biscornus et bouts de vie abîmée par la douleur. Drôles de rencontres entre Mme Placard et des patients fort mal-en-point, aussi humains que fantastiques : femme en morceaux, homme malade comme un chien, petit greffon, bande de microbes teigneux, enfant-bulle...

À tous, Mme Placard demande son chemin et raconte un peu son histoire. C'est avec les mots de Luc Tartar qu'Agnès Renaud met en scène nos maux, racontant par ce voyage initiatique les désirs, les cauchemars, les rêves, la quête de soi et la rencontre de l'autre.

Site web : http://www.legrandbleu.com

Infos réservation :