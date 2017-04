Plus d'infos sur le spectacle Ex¨plorateurs En Herbe A Petite Foret

Spectacle à partir de 3 ans.

Du 11 au 15 avril, le centre Aushopping de Petite-Forêt accueillera enfants et parents pour une semaine d'animations organisées sur la vie des petits indiens d'Amérique. Une semaine pour se familiariser avec les us et coutumes et les traditions de ces enfants mais aussi pour découvrir les fascinantes légendes des Amérindiens. De très belles expositions sur les espèces animales, la nature et la culture séduiront petits et grands. Des jeux ludiques et interactifs rythmeront ces premières vacances de Pâques. Ateliers et jeux gratuits pour tous.

Infos pratiques

Du 11 au 15 avril. De 11h30 à 19h. Pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés par un adulte. Gratuit pour tous. Centre Aushopping Petite-Forêt.

Site web : http://www.aushopping.com/centre-commercial-auchan-petite_foret