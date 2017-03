Plus d'infos sur le spectacle Arnaud Tsamere à Anzin

THEATRE D'ANZIN présente ce spectacle

Dans Le Cadre Du Festival Nord de Rire

Dans Le Cadre Du Festival Nord de Rire, Arnaud Tsamère le 04 marsJe vais vous faire une confidence plus ou moins confidentielle : mon nouveau spectacle s'intitule "Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels". Pour écrire ce spectacle avec mes comparses François Rollin et Arnaud Joyet, nous sommes partis d'un postulat très simple : la société rigole trop. Une étude américaine d'une université de Californie révèle que depuis janvier 2012, un être humain sur terre rit en moyenne 15 à 16 heures par jour. C'est beaucoup trop. Le rire est partout, omniprésent, au bureau, dans la rue, à la radio et bien sûr à la télévision avec des programmes comme "Des chiffres et des lettres" ou encore "la météo des régions". Je suis d'ailleurs moi-même responsable de cette dérive puisque mon précédent spectacle a fait rire des centaines de milliers de personnes. Un spectateur m'a même envoyé le message suivant "Arnaud, du rire tu nous en as donné pour quelques années, on n'en peut plus, propose nous autre chose". C'est ce que je vais tâcher de faire dans ce nouveau spectacle donc, aller contre ma nature comique, tenter de stopper un peu cette spirale du rire infernale. Comment ? En parlant de moi. Quoi de plus chiant que quelqu'un qui parle de lui ? Rien. Sauf si cette stratégie se retourne contre lui et provoque l'effet inverse : vous faire rire. Réservation PMR : 03.27.38.01.10