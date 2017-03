Plus d'infos sur le spectacle Bérengère Krieff à Anzin

THEATRE D'ANZIN (Lic.1-1025020) (3-1025019) présente ce spectacle

Dans Le Cadre Du Festival Nord de Rire, Bérangère Krieff le 23 marsQuel est le point commun entre Joey Starr et Jean d'Ormesson ? Pourquoi a-t-on l'impression d'avoir déjà vu les candidats de « L'Amour est dans le pré » dans « Faites entrer l'accusé » ? Est-ce vraiment une bonne idée de monter dans une Opel Corsa en pleine nuit avec quatre inconnus ? Dans « Belle toute nue », pourquoi dit-on « belle » à la place de « grosse » ? Fraîche et moderne, girly et universelle, Bérengère Krief fait rimer cupcake et politiquement incorrect. Un one-woman-show où Jeanne d'Arc croise Batman et Freud côtoie Ribéry. Son spectacle qui affiche complet depuis huit mois au Point Virgule est un succès, tout comme son rôle de Marla dans BREF sur Canal +. Bref, ça cartonne. Réservation PMR : 03.27.38.01.10