Plus d'infos sur le spectacle Alex Vizorek à Hazebrouck

LE CENTRE ANDRE MALRAUX (L.2-1083851-3-1083852) présente ce spectacle

L'Art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y connait rien qu'on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire. Le phénomène de l'humour belge vous emmène dans un univers flamboyant ou Magritte, Ravel, Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l'inverse.Personnes à mobilité réduite: 03.28.44.28.58