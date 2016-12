Plus d'infos sur le spectacle Cabaret Le Canon D'or à Lambersart

Le spectacle Cabaret Le Canon D'or a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lambersart 2017.

Réservation obligatoire au 03.28.53.69.35 (sous réserve de disponibilité) du mardi au dimanche à 12h30 ou 19h30 (selon les dates) . Non valable les 24, 25, 31 décembre. Billet valable 6 mois à compter de la date d'achat.Votre soirée tout compris pour un moment festif et conviviale qui mélange les genres de la comédie et du Music-hall. Une alternative originale entre les revues traditionnelles et les cabarets de transformistes ! Votre soirée au Canon d'Or : Un repas 100% régional au son du piano avec des animations, des éclats de rire et des chansons d'hier et d'aujourd'hui. Un repas confectionné en cuisine par notre chef dans la pure tradition régionale. Un spectacle Plumes, Ch'ti et tralala ! Niko et sa troupe vous présente un spectacle interactif où se mêlent l'absurde, la parodie, le transformisme, la magie, les numéros visuels, le cirque et surtout l'humour ! Avec son accent du Nord et son humour déjanté, Niko est un fantaisiste spécialiste du divertissement et de l'improvisation. Avec lui sur scène : Miss Danji la déesse des transformistes, Sébastien le beau gosse et son tourbillon de chansons, Monsieur Patate au piano. Des numéros étonnants, venus des plus grands cirques : Anne Agathe et Guy (Jongleurs) Médaille d'Argent aux feux de la Rampe - Cirque du Soleil (Macao 2010 / 2012). Ou Kriss (Diabolo, bulles de savon, massues lumineuses) Cirque du bout du monde... L'équipe du Canon d'Or a récréé l'ambiance d'autrefois, dans un lieu où vous vous sentirez comme chez vous, un lieu où l'on aime se retrouver pour faire la fête !Menu Carnaval (catégorie 1 : 85€) : Apéritif Coupe de champagne ou apéritif au choix****La spécialité du Canon d'or Millefeuille de langue de boeuf fumée et foie gras Façon LucullusOu Croquettes aux crevettes 2 pièces sur lit de salade ****Potjevleesch 4 viandes blanches : porc, lapin, poulet, veau cuisinés ensemble avec os de veau pour obtenir une bonne gelée.Plat accompagné de frites fraîchesOu Carbonnade Flamande Petits morceaux de boeuf cuisinés à la bière ambrée des Flandres, pain d'épices et cassonade brunePlat accompagné de frites fraîchesOu Le roulé de Ch'Nord Filet de dinde farcie au maroillesPlat accompagné de frites fraîches****Assiette saveurs de notre enfance et Le Café à l'ancienne avec sa pointe de Chicorée et sa surprise régionale****Eau plate ou gazeuse, bière, vin Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modérationMenu Ducasse (catégorie 2 : 75€) : Croquettes aux crevettes, 2 pièces sur lit de salade****Carbonnade Flamande Petits morceaux de boeuf cuisinés à la bière ambrée des Flandres, pain d'épices et cassonade brune. Plat accompagné de frites fraîches.Ou Le roulé de Ch'Nord Filet de dinde farcie au maroilles. Plat accompagné de frites fraîches ****Assiette saveurs de notre enfance et Le Café à l'ancienne avec sa pointe de Chicorée et sa surprise régionale ****Eau plate ou gazeuse, bière, vin Menu Kermesse (catégorie 3 : 65) :Goyère au Maroilles, Tarte au fromage de la région****Carbonnade Flamande : Petits morceaux de boeuf cuisinés à la bière ambrée des Flandres, Pain d'épices et cassonade brunePlat accompagné de frites fraîchesOu Le roulé de Ch'Nord, Filet de dinde farcie au maroillesPlat accompagné de frites fraîches****La mousse spéculoos et Le Café à l'ancienne avec sa pointe de Chicorée et sa surprise régionale****Eau plate ou gazeuse, bière, vin