Plus d'infos sur le spectacle Christophe Aleveque à Lille

20H40 PRODUCTIONS (l.2-1000338 3-1000353) présente en accord avec ALACA et CPP PRODUCTIONS

Christophe Alévêque revient aux fondamentaux et dissèque avec un humour caustique et corrosif le monde tel qu'il ne va pas. Il essaye bien au départ de regarder la société avec un maximum d'optimisme et de compréhension, quitte à inventer une autre réalité tel un don Quichotte à la poursuite de ses rêves. Mais finalement non ! L'époque est au réalisme, les gens qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter. Il faut que ça marche et que ça se vende. Christophe se lance donc dans le stand-up centriste. Va-t-il y arriver ? Au passage, l'humoriste ne peut s'empêcher de décortiquer l'actualité dans une revue de presse sanglante, à sa manière, sérieusement drôle ! Et puis, il y a un piano... Réservation PMR : 03.20.33.17.34