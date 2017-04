Plus d'infos sur le spectacle Dans ma chambre à Lille

Un adolescent, artiste en devenir, vous invite à la composition en direct de son premier album.

Karl, 14 ans, l'a décidé, il ne sortira plus de chez lui. Si on veut le voir il faudra venir... dans sa chambre. Le seul endroit où il peut vraiment être lui et où il s'adonne à sa passion : la musique. Egaré dans un labyrinthe de rêves de gloire et de célébrité, d'amour et de désirs, Karl se confie, se rebelle et s'interroge sur lui-même. Le tout devient matière des textes qu'il écrit et des morceaux qu'il compose pour son futur album. Car, de cela il est persuadé : il sera un grand artiste, aimé, adulé.

Dans son monde parallèle, il règle ses comptes avec un étrange musicien-compositeur qui pourrait bien être son père. Dans sa chambre, installée dans une yourte, images projetées et musiques psychédéliques bousculent son monde intérieur.

Site web : http://www.legrandbleu.com

