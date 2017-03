Plus d'infos sur le spectacle Jojo Bernard Dans Sa M'sul Troooo à Lille

Salu moi ces Jojo, c'est mwa la star de l'internet !

Alor moi je dis se que je pense (même si je dis pas tout jours ce que je pense). Si je trouve kelke choze con ben jle dis ya pa de les arts. Donc si jamais taime pas quand sa dénonce et que té facilement choqué sa cerf à rien de venir voir mon spectacle. Les jean dise que je suis con et inteligens alah foi (je voye pas comment mai bon...) Et que je manque pas de culot, en même temps si je le fée pas c'est kiki va le faire ? Coluche et Desproges ? Ben nan y sont mort...