Plus d'infos sur le spectacle Just Pas Married à Lille

Valentine a tout pour être heureuse puisqu'elle va enfin réaliser son rêve : se marier dans une robe de princesse...

Pourtant plusieurs questions lui trottent dans la tête au fur et à mesure que l'échéance approche et notamment, la question : fait-elle le bon choix ?

N'y tenant plus, le jour du dernier essayage de sa robe, elle s'échappe du magasin et file chez son ex, Bastien...

Ne jamais revoir son ex la veille de son mariage!

Site web : http://www.comediedelille.fr

Infos réservation :

www.comediedelille.fr 03.20.53.54.94