Plus d'infos sur le spectacle Mozart Group à Lille

VERONE PRODUCTIONS (Lic 2-116909) présente en accord avec ENCORE UN TOUR & JUSTE POUR RIRE

La musique au service de l'humour, ou l'inverse... Les quatre gentlemen du MozART group sont des virtuoses, instrumentistes diplômés de prestigieuses académies de musique de Varsovie et Lodz, ils ont pourtant décidé de jouer cette musique classique d'une manière humoristique. MozART group a créé un cabaret musical unique dans le monde entier, où la musique, et non les mots, sont une source de joie et de rire. " Nous existons malgré la solennité sobre de grandes salles de concert, malgré l'ennui de la vie des musiciens classiques, malgré le fanatisme de certains amateurs de musique classique, malgré les fans de rock, de rap ou de la pop que la musique classique effraient. Nous traitons notre musique avec un humour ironique et nous sommes sûrs, qu'elle n'aura rien contre cela! " MozART groupRéservations PMR 03.20.33.17.34