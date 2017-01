Plus d'infos sur le spectacle Nora Hamzawi à Lille

VERONE PRODUCTIONS (l.2-116909 3-116910) présente en accord avec Jean-Philippe Bouchard Productions ce spectacle

Reine de la mauvaise foi, Nora dresse un portrait acide d'une femme d'aujourd'hui, en un peu plus ballonnée. C'est avec un sens du détail obsessionnel que Nora décortique son quotidien. Cachée derrière ses lunettes, elle scrute ses névroses et taquine celles de son public. Anxieuse et parano, elle est la girl next door qu'il vaut mieux croiser sur scène que sur son palier. Réservation PMR : 03.20.33.17.34Spectacle Assis en placement libre