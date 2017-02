Plus d'infos sur le spectacle Yves Pujol à Lille

Yves Pujol dans J'adore (toujours) ma femme.Yves Pujol règle ses "contes" au millimètre, se livre de façon très intime et nous raconte finalement... "notre vie" ! Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle nous vivons. "J'adore ma femme" est un cri d'amour pour les hommes qui pensent qu'il n'y a rien de plus beau au monde que de vivre avec une femme qui fait sécher ses petites culottes sur le radiateur. Le spectacle a été co-écrit par le célébre dessinateur de presse, Georges Wolinski. Après son passage remarqué à Paris au Théatre des Variétés, Yves Pujol est en tournée mondiale ... en France. Il a participé à de nombreuses émissions de télévision (Patrick Sébastien, Michel Drucker, Cyril Hanouna) et vous pouvez l'entendre quotidiennement sur Rire et Chansons.