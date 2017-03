Plus d'infos sur le spectacle Cabaret Masque à Merville

La compagnie JOKER crée son treizième spectacle. Cette nouvelle création signe un retour aux masques et aux personnages de tréteaux. Ils se sont fait une spécialité de ce théâtre populaire où les masques sont là pour mettre en relief la profonde humanité des personnages qu'ils incarnent. Pas de quatrième mur dans ce spectacle, Pantalone, Brighella, Pulcinella et Zanni entraînent le public dans leur Univers au rythme des numéros de cabaret. Chant, musique, poésie, texte du répertoire classique et contemporain, jeu et improvisations sont au menu de ce spectacle plein d'humour et d'extravagance.