Plus d'infos sur le spectacle Bovary à Valenciennes

LE PHENIX (Lic.1033944/45/86) présente ce spectacle

Immortelle Madame Bovary. Un siècle et demi après sa naissance, elle ne cesse de passionner. La revoici au théâtre. Mais ce n'est pas tant l'intrigue du roman qui intéresse ici Tiago Rodrigues. Plutôt le procès qu'on en fit, en 1857, pour outrage à la morale publique, aux bonnes moeurs et à la religion. Flaubert, à la barre !Spectacles assis et numéroté - arrivée conseillée 30 minutes avant l'heure du spectacle - gare à 15 minutes à pieds.Informations PMR : 03 27 32 32 32