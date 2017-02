Plus d'infos sur le spectacle Rain à Lille

L'OPERA DE LILLE (Lic. 3-128936) présente ce spectacle

Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker Musique Steve Reich Music for Eighteen Musicians dansé par Laura Bachman, Léa Dubois, Anika Edström Kawaji, Zoi Efstathiou, Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti, Soa Ratsifandrihana, José Paulo dos Santos, Frank Gizycki, Robin Haghi, Luka ?vajda, Thomas Vantuycom, Lav Crncevic avecles chanteuses de Synergy VocalsIctus, ensemble en résidence à l'Opéra de LilleDirection musicale Georges-Elie OctorsPoint d'orgue du répertoire d'Anne Teresa De Keersmaeker, Rain est devenue une pièce mythique aussi irrésistible que la pulsation de la musique de Steve Reich et les costumes de Dries Van Noten. Un morceau de l'histoire fugitive de la danse à voir absolument. Des pièces mythiques, il n'y en a finalement pas tant que ça. Mythiques, ou cultes, ou marquantes, parce qu'elles ont un jour offert une vision nouvelle, accéléré un tournant, ouvert une brèche. Point d'orgue du répertoire d'Anne Teresa De Keersmaeker, entraînée par les pulsations rythmiques irrésistibles de la Music for Eighteen Musicians de Steve Reich, Rain est assurément de celles-là. Présentée pour la première fois en 2001 avec l'ensemble Ictus, elle déchaîne joyeusement “une sorte de folie du mouvement, marée ou incendie, qui passe de corps en corps sans jamais s'arrêter sur personne”. Une folie qui s'épanouit cependant dans des cadres, cadres qui à leur tour se décadrent, se métamorphosent. On y retrouve le goût de la Flamande pour les spirales et les motifs, les suites mathématiques, pour les symétries chamboulées, pour les marches et les courses, pour la vitesse. Voir ou revoir Rain aujourd'hui avec les musiciens de sa création, c'est emporter un morceau de l'histoire fugitive de la danse : les tremblements d'un cercle de cordelettes entourant les danseurs – puisque dans Rain, il pleut des cordes –, les costumes de Dries Van Noten, couleur chair et lumineux rose fuchsia, composent un moment hors du temps, où “chaque danseur est comme un instrument de musique, qui a sa sonorité et sa couleur propres”.Pour les réservations P.M.R., s'adresser à la billetterie de l'Opéra de Lille : 03.62.21.21.21